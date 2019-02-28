Lokanta ve pastanelerde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına dair protokol imzalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imzalanan protokolle tuz kullanımının yüzde 4, şeker kullanımının ise yüzde 5 azaltılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında 'Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü' imzalandı.

© AA / Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzaladığımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak" dedi.

TUZLUKLAR MASALARDAN KALKIYOR

Bakan Koca, "Beslenme Konseyi kurduk. Bu konseyin oluşturduğu bilimsel heyet de yer yer örnekler alarak takibini yapabilecek. Masalardan tuzluklar kalkacak. İlerleyen dönemde sandviç, poğaça gibi bazı atıştırmalıkların boyutları küçültülecek. Yağ ve kalori hesabı da yapılmaya başlanacak. Böylece obezite konusunda da mücadeleye bir de bu yönden devam edebileceğiz. Türkiye'de her üç kişiden biri obez ya da fazla kilolu. Gençlerde de bu giderek artıyor" diye konuştu.