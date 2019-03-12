Adana'da 'halayı bozuyorsunuz' kavgası: 2 yaralı, 6 gözaltı

10 Mart Pazar günü, Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda akrabasının düğününe giden 26 yaşındaki Onur A. ile aynı yaştaki arkadaşı Volkan Ö., müzik çalınca kalabalıkla beraber halaya başladı.
Yaralanan ikili, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada saldırganlar ise düğünün yapıldığı yerden kaçtı. Ağır yaralanan Onur A., yoğun bakımda tedavi edilirken, hafif yaralı Volkan Ö.'ye ise ayakta müdahale edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri; Muhammet T., Necati Ç., Murat K., Reber S., C.T. ve M.E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan C.T. ile M.E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 4 kişi de adliyeye sevk edildi.
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