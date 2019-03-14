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16:49 14 Mart 2019
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    157 yolcuya mezar olan Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağının enkazı

    CNN sunucusu Etiyopya'daki uçak faciasının sebebini buldu: ABD hükümetinin kapanması

    © REUTERS / Baz Ratner
    Yaşam
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    CNN sunucusu, Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin sebebini ABD hükümetinin bir süreliğine kapalı kalmasına bağladı. Ancak hem düşen uçağın üreticisi Boeing'in açıklaması hem de ABD kurumları sunucuyu yalanladı.

    CNN sunucusu Brianna Keilar, 157 yolcuya mezar olan Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin sebebini kara kutudan bile önce belirledi: ABD hükümetinin bir süreliğine kapalı kalması.

    Keilar, kazanın ardından bir kez daha güvenlik açısından tartışma yaratan Boeing 737 Max 8 uçaklarında yapılması planlanan yazılım güncellemesinin başarısız olduğunu savundu. Verdiği bilgi teknik açıdan bir bakıma doğru olsa da Keilar, bunu ABD hükümetinin kapanması nedeniyle Federal Havacılık Kurulu'nun da (FAA) çalışamaz hale gelmesine bağladı.

    Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing tipi uçağın düştüğünü hatırlatan Keilar, "Firma ekimdeki kazadan sonra uçuş sistemindeki yazılımı düzeltme konusunda başarısız oldu. Bu düzeltmenin Ocak ayında yapılması gerekiyordu ancak hükümet kapandığı için, FAA devredışı kaldığı için gecikti" dedi.

    Boeing'den '737 Max' açıklaması
    © REUTERS / Willy Kurniawan
    Boeing: Tüm 737 Max uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ediyoruz
    Keilar, iddiasına bir de Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberi kaynak gösterdi.

    'ÇALIŞMIYOR' DEDİĞİ KURUM BİNLERCE MÜFETTİŞİ ÇAĞIRMIŞ

    Ancak söz konusu haberi inceleyen The Daily Caller adlı internet sitesi, Boeing'in ‘teknik ve mühendislik açısından fikir ayrılığı yaşadıkları' için söz konusu yazılım güncellemesini geciktirdiğini ortaya çıkardı.

    Buna ek olarak, Keilar'ın çalışmadığından çok emin olduğu FAA'in de ABD hükümetinin kapandığı söz konusu dönemde bir hayli işlevsel olduğu ortaya çıktı. Binlerce FAA güvenlik müfettişlerinin ve diğer uzmanların, uçuş güvenliğini sağlamak için geri çağrıldığı belirtildi.

    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    2 dakika geç kaldı, Etiyopya uçağından kurtulan tek yolcu oldu
    Ayrıca Wall Street'in haberine göre de, FAA Boeing'e konuyla ilgili fazla baskı yapmadı çünkü yönetim o dönemde ‘yakın bir güvenlik tehdidi hissetmedi'.

    HÜKÜMET 35 GÜN KAPALIYDI

    ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 35 gün kapalı kalmıştı.

    Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra Etiyopya'daki Bishoftu kentinde düşmüş, uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmamıştı.

    Etiketler:
    kapalı, yazılım, hükümet, uçak, kaza, The Daily Caller, Boeing 737 MAX 8, Wall Street Journal, Etiyopya Havayolları, Federal Havacılık Kurulu (FAA), Boeing, Brianna Keilar, Etiyopya, Endonezya, ABD
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