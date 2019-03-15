Michael Jackson'ın kızı cinsel taciz iddialarına yanıt verdi: Babamı savunmak benim görevim değil

‘Leaving Neverland' adlı belgeselin ardından bir kez daha cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü yıldız Michael Jackson'ı kızı Paris Jackson, "Babamı savunmak benim görevim değil. Ben sadece herkesi sakinleştirmeye ve akışına bırakmaya çalışıyorum" yorumu yaptı.

© Fotoğraf : Twitter Kanada ve Yeni Zelanda'da Michael Jackson şarkıları çalınmıyor

Belgeselin HBO kanalında yayınlanmasından bir hafta sonra sessizliğini bozan 20 yaşındaki Paris Jackson, Twitter'da bir kullanıcının yorumuna cevap verdi. Paris Jackson, "Şu ana kadar savunma adına söylenmemiş ve beni söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

Kuzeni Taj Jackson'ın belgesele karşı yürüttüğü kampanyayı hatırlatan Paris Jackson, ailesinin, babasının adını temizlemek için gösterdiği çabayı desteklediğini söyledi.

Paris Jackson, "Ama benim görevim bu değil. Ben sadece herkesi sakinleştirmeye ve akışına bırakmaya çalışıyorum. Olgun olun ve büyük resmi düşünün. İşte bu benim" ifadelerini kullandı.

there’s nothing i can say that hasn’t already been said in regards to defense. taj is doing a perfect job on his own. and i support him. but that’s not my role. i’m just tryna get everyone to chill out and go with the flow, be mellow and think about the bigger picture. that’s me. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 14 Mart 2019

​İKİ BÖLÜMLÜK BELGESEL GÜNDEMİ SARSTI

İki bölümlük yaklaşık dört saat süren belgesel, ünlü popçunun 7 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddialarına odaklanıyor.

Şuanda 30'lu yaşlarında olan Wade Jobson ve James Safechuck isimli kişiler, Jackson tarafından cinsel tacize uğradıklarını ve yıllar sonra bununla nasıl başa çıktıklarını anlatıyor.

Jackson'ın ailesi belgeseli 'linç' diye tanımlayarak HBO kanalına dava açarken, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bazı televizyon ve radyo kanalları tepki olarak ünlü popçunun şarkılarını çalmama kararı aldı.