Behzat Ç. geri dönüyor

Bir dönemin çok izlenen dizilerinden olan Behzat Ç. izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. 6 sene sonra ekranlara dönecek olan dizi Netflix'te yayınlanacak.

Türkiye'nin çok sevilen dizileri arasında yer alan 'Behzat Ç.'nin Netflix aracılığıyla sevenleriyle buluşacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından dizinin senaristi sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak çıkan iddiaları doğruladı.

EKİP TEKER TEKER GERİ DÖNÜYOR

6 yıl önce yayınlanan dizide yer alan oyuncu ekinin ise teker teker kadroya döndüğü iddia ediliyor. Behzat Ç. Harun gibi karakterler hazırda beklerken 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix'le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı.