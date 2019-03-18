Kazakistan ülkenin en güzel kadınını seçiyor

Kazakistan’da düzenlenen ‘Kazak Aurı’ isimli yarışmada, ülkenin en güzel kadınları birbirleri ile yarışıyor. Yarışmacılara yönelik kriterler arasında Kazakça, edebiyat, tarih ve gelenekler konusunda bilgili olmaları var.

Sputnik Kazakistan’ın aktardığına göre, Kazakistan, bugünlerde ‘Kazak Aurı’ isimli yarışmayla ülkenin en güzel kadınını seçiyor. Yarın Astana’da finali yapılacak yarışmada birbirinden güzel Kazak kadınları yarışıyor. Yarışmada 16-22 yaşları arasında ülkenin dört bir yanından güzel bulunuyor.

Yarışmada katılımcılardan Kazakça, edebiyat, tarih ve gelenekler konusunda bilgisi olması bekleniyor.

Yarışmanın organizatörlerinden Bayan Alaguzova, katılımcıların fotoğraflarını yayınladı. Güzellerden bazıları şöyle:

Astana’yı temsil eden isim bir dans okulunun müdürü olan Anna Baydurova. Baydurova “Benimle konuşan insanlar şaşırıp ‘Kazakça konuşan bir Rus mu?’ diyorlar. Ben Kazakistan’da büyüdüm, bu dil benim için anadil haline geldi” ifadelerini kullandı.

Anna’nın rakipleri arasında Zarina Balmagambetova var.

Almata’dan Aysana Nurgay, sosyal medyada uzun saçlarıyla tanınıyor.

Aydana Beyşen, Taraz’ı temsil ediyor.

Kızılordinskoy bölgesinden yarışan isim de Şapagat Yerkeş.

Turkistan bölgesinden Kımbat Kopjasarov, Kazakça matematik çalışmaları yapmak istiyor.

Almata bölgesinden bir başka isim de Uljan Amirbek.

Atırauskaya bölgesinden Şıraylı Kuspanova.

Pavlodarskoy bölgesinden Saniye Temerhanova.