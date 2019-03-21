Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'a 'enerji yüklemesi' vaadiyle istismar

‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet eden Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, "Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum" dedi.

Göz6 evi yarışmasıyla adını duyuran ardından geçtiğimiz yıl Survivor'a katılan Ecem Karaağaç enerji yüklemesi vaadiyle kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. O günden sonra konu hakkında sessiz kalan Survivor Ecem, bugün 2. Sayfa'ya gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, çok üzgün olduğunu söyleyen Karaağaç, olayların bambaşka olduğunun da altını çizdi. Ecem şunları söyledi:

"Ben açıkçası mağdur edildim çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum hakkımı orada sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf çıkan haberleri bu kadar çarptırarak halkla paylaşması beni mağdur ve çok acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör… Herkes dolandırılıyor. Bu işin ciddiyetinin 2 cümle kadar basit bir haber olmadığını herkes görecek. Benim hukuka inancım çok."

‘MAGAZİN HABERİ OLMASI BENİ ÇOK YIPRATTI'

© REUTERS / Charles Mostoller Designated Survivor isimli ABD dizisinde FETÖ övgüsü

Karaağaç, konuşmasının devamında, "Bunun magazin haberi olması beni çok yıprattı, benim ailem var. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Bunu lütfen eğlence malzemesi haline getirmeyin. Ben aileme bağlı biriyim. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Magazin basınında malzeme olduğum için üzgünüm. Bu karşı tarafın beni küçük düşürmek için yaptığı bir harekettir. Kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin, ben zor ayakta duruyorum" dedi.

"Ben 2 yıldır bununla mücadele ediyorum" diyen Survivor yarışmacısı Karaağaç, "Yaşadıklarım o kadar basit değil. Karşı taraf beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi ve tehdit ettti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan etti. Bu paylaşımını gören bir takipçisi ise Ecem Karaağaç'ın birinci olabileceğini iddia ederek bir teklifte bulundu. Söz konusu şahıs Karaağaç'a, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı.

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Karaağaç, Survivor'da birincilik karşılığında teklifini kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu. Ancak tavsiye edilen sözde ‘Enerji yükleyen' şahısın niyeti başkaydı. Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca cinsel birliktelik yaşadı. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.

Survivor'a sonradan katılmasının ardındansa programda istediği başarıyı elde edemeyen yarışmacı programa erken veda etmek zorunda kalmıştı. İlk haftalarda elenen isim programdan elenmesinin ardından duygu dolu dakikalar yaşamıştı.