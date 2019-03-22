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14:57 22 Mart 2019
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    Emilia Clarke

    Clarke, Game of Thrones boyunca hastalığını saklamış: Her gün her dakika öleceğimi düşündüm

    © Fotoğraf : IMDB
    Yaşam
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    Fenomen haline gelen Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran oyuncu Emilia Clarke, çekimler sırasında beyin anevrizması sebebiyle iki kez ölümden döndüğü açıkladı. Bir dönem konuşma yetisini de kaybettiğini söyleyen Clarke, "Her gün her dakika öleceğimi düşündüm" dedi.

    Ünlü İngiliz oyuncu Emilia Clarke, The New Yorker'da kaleme aldığı yazıda dizinin ilk sezonları çekilirken ölümle burun buruna gelmesine neden olan hastalığını herkesten gizlediğini itiraf etti.

    Emilia Clarke
    © AFP 2019 / Dia Dipasupil
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    2011'de ilk beyin anevrizması yaşadığını söyleyen Clarke, iki kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

    Şu anda 32 yaşında olan Clarke, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikâyeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" ifadelerini kullandı.

    Anlattığına göre Clarke, ilk beyin anevrizmasını dizinin birinci sezonunun çekimlerinin bitmesinin hemen ardından bir spor salonunda antrenörüyle çalışırken yaşadı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.

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    Oyuncu bu süreçte kendini; ilaçlar tarafından sersemlemiş, sürekli kabus gören ve zonklayan ağrıyla mücadele eden biri olarak tanımladı. Clarke, bir dönem konuşma yetisini de kaybettiğini söyledi.

    Emilia, "Bu tür kanamalar, beyin etrafındaki kanamaların neden olduğu yaşamı tehdit edici bir felç şekli olmakla birlikte hastaların üçte birinin öldüğü bir türdür" sözleriyle hastalığını tanımladı.

    İkinci sezonu da mücadele, panik ve stresle geçirdiğini söyleyen Clarke, dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Breakfast at Tiffany's için oynadığı sırada anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını belirtti. Ünlü oyuncu 2013'te ameliyat oldu.

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    Ameliyatı bir öncekinden ‘çok daha kötü' diye tanımlayan Clarke, "Ben ‘bu adil değil' dememek üzere yetiştirildim. Her zaman birinin benden daha kötü durumda olabileceğini düşünmem öğretildi" dedi.

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    © AP Photo / HBO
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    Clarke, "En kötü anlarımda, fişi çekmek istedim. Doktorlardan ölmeme izin vermelerini istedim. İşim, hayatımın nasıl olması gerektiğine dair hayalim tamamen konuşmaya, iletişime dayanıyor. Bu olmadan ben kayıbım" diye yazdı.

    "Artık konuşmasının zamanının geldiğini söyleyerek bu itirafı yapan ve şimdi kendini tekrar iyi hissettiğini söyleyen Emilia Clarke, beyin kanaması, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan SameYou adında bir hayır kurumu oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

    Clarke'a bu itirafları sonrası destek mesajları yağdı. 

    Etiketler:
    beyin anevrizması, Hastalık, Oyuncu, Dizi, Ameliyat, Game of Thrones, Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, İngiltere, ABD
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