Clarke, Game of Thrones boyunca hastalığını saklamış: Her gün her dakika öleceğimi düşündüm

Ünlü İngiliz oyuncu Emilia Clarke, The New Yorker'da kaleme aldığı yazıda dizinin ilk sezonları çekilirken ölümle burun buruna gelmesine neden olan hastalığını herkesten gizlediğini itiraf etti.
Şu anda 32 yaşında olan Clarke, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikâyeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" ifadelerini kullandı.
Anlattığına göre Clarke, ilk beyin anevrizmasını dizinin birinci sezonunun çekimlerinin bitmesinin hemen ardından bir spor salonunda antrenörüyle çalışırken yaşadı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.
'SERSEMLEMİŞTİM, SÜREKLİ KABUS GÖRÜYORDUM'
Emilia, "Bu tür kanamalar, beyin etrafındaki kanamaların neden olduğu yaşamı tehdit edici bir felç şekli olmakla birlikte hastaların üçte birinin öldüğü bir türdür" sözleriyle hastalığını tanımladı.
İkinci sezonu da mücadele, panik ve stresle geçirdiğini söyleyen Clarke, dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Breakfast at Tiffany's için oynadığı sırada anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını belirtti. Ünlü oyuncu 2013'te ameliyat oldu.
'ASLA 'BU ADİL DEĞİL' DEMEM'
Ameliyatı bir öncekinden ‘çok daha kötü' diye tanımlayan Clarke, "Ben ‘bu adil değil' dememek üzere yetiştirildim. Her zaman birinin benden daha kötü durumda olabileceğini düşünmem öğretildi" dedi.
"Artık konuşmasının zamanının geldiğini söyleyerek bu itirafı yapan ve şimdi kendini tekrar iyi hissettiğini söyleyen Emilia Clarke, beyin kanaması, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan SameYou adında bir hayır kurumu oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.
Clarke'a bu itirafları sonrası destek mesajları yağdı.
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