AK Parti Beyoğlu adayı Yıldız, PUBG bilgisiyle şaşırttı: Fortnite çöptür

Sunucu Mustafa Ak, Yıldız'la bir süre sohbet etti.
Daha sonra Mustafa Ak, Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin popüler oyunu PUBG'yi sordu.
Yıldız'ın PUBG'yi en ince ayrıntısına kadar anlatması ise duyanları şaşırttı.
Dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG ve Fornite'ı kıyaslaması istenen Yıldız, 'Fortnite mi PUBG mi?' sorusunu da "Fortnite çöptür" yanıtını verdi.
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AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, PUBG’yi en ince ayrıntısına kadar anlattı.
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