Hakan: Muhafız'dan yeni sezon fragmanı

Hakan: Muhafız'ın fragman ve afişi paylaşıldı. Dizinin ikinci sezonu 26 Nisan'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te gösterime girecek.



Çağatay Ulusoy'un Hakan adlı bir karakteri canlandırdığı dizi, İstanbul'da yaşayan ve olağanüstü güçlerinin farkına varan genç bir insanın hikayesini anlatıyor. Dizinin yönetmenleri arasında Umut Aral, Gönenç Uyanık, Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki gibi isimler var. Çağatay Ulusoy'un yanı sıra dizinin diğer oyuncuları arasında Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.