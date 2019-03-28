HBO, Game of Thrones belgeseli yayınlayacak

HBO, Twitter hesabından yapılan açıklamada, dizinin sekizinci ve final sezonuna odaklanacak ‘Game of Thrones: The Last Watch' isimli bir belgesel yayınlayacağını duyurdu.

Game Of Thrones'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki saat sürecek belgesel, altı bölümlük sezon yayınlanıp bittikten bir hafta sonra, yani 26 Mayıs'ta yayınlanacak.

The Last Watch.

Learn more about the two-hour #GameofThrones documentary premiering May 26 at 9PM on @HBO: https://t.co/4uk97yWkxu — Game of Thrones (@GameOfThrones) March 27, 2019

Dizinin hangi koşullarda ve nasıl çekildiğini anlatacak belgeseli Britanyalı yönetmen Jeanie Finlay (Seahorse) hazırladı, yapımcılığını ise Game of Thrones'u yaratan isimler olan David Benioff ve Daniel Brett Weiss üstlendi.

Belgesel dışında, oyuncuların bir arada olduğu özel bir bölüm de hazırlandı. TV'de yayınlanmayacak olan bu bölüm, sekiz sezonluk DVD setine dahil edilecek.

Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlıyor.