Dur ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, gece kulübünden çıkan Emir Ş. ile Metin Y.'nin içinde bulunduğu 16 L 4968 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü Emir Ş., kaçmaya başladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri otomobili kovalamaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren 30 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağında otomobilin önünü keserek iki şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerine bir süre direnen kişiler, korktukları için kaçtıklarını söylerken, şüphelilerin 425 promil alkol aldıkları belirlendi.

Polisten kaçan sürücü, kaçtığı otomobil fiyatı kadar ceza yedi https://t.co/N7dfw6tWzr — İHA Bursa (@iha_bursa) 29 Mart 2019

Otomobilde yapılan arama sonucunda çok sayıda alkol şişesi bulundu.

Bursa'da nefes kesen kovalamaca! Kaçtığı otomobil fiyatı kadar ceza yedi https://t.co/4Iy4st8OS8 pic.twitter.com/HS3FVHLsfu — Haberin Adresi (@haberinadresi) 30 Mart 2019

Polis otomobiline çarparak kaçan şüphelilere sürücü Emir Ş.'nin 425 promil alkolle araç kullanmak, aracın muayenesinin olmaması, drift yapmak, trafikte makas atarak ilerlemek, trafiği tehlikeye düşürmek, araçta teknik değişiklik, abartı egzoz takmak, ters şeritte ilerlemek, emniyet kemeri takmamak ve dur ihtarına uymamak suçlarından toplamda yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi.

Bursa'da alkollü 'stajyer' sürücüye tarihi ceza! https://t.co/w30jNW40y3 — Lodos Haber (@LodosHaber) 30 Mart 2019

​Sürücü Şimşekin stajyer ehliyetine el konulurken otomobil trafikten men edildi. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.