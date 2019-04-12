Disney, internet üzerinden yayın platformu açıyor: Disney+

Disney, uzun zamandır beklenen 'internet üzerinden yayın servisi' Disney+'ın tanıtımını yaptı. Ancak platformun yayına başlaması Kuzey Amerika'da Kasım ayını bulacak. Dünyanın geri kalanı ise biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Disney kadın çalışanlara daha az maaş vermekle suçlanıyor

Disney tarafından internet üzerinden yayın platformu olarak tanıtılan Disney +'nın yayının gecikmesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Disney henüz kendi platformunu açma planları yokken diğer online yayın platformlarına satmış olduğu içeriğin telif haklarını geri almaya uğraşıyor.

TÜM ANLAŞMALARIN SONA ERMESİ 4 YILI BULABİLİR

Şirketten yapılan açıklamaya göre tüm anlaşmaların sona ermesi 4 yılı bulabilir. Bu gecikme, Disney Genel Müdürü Bob Iger'in 'en büyük öncelik' dediği projenin başarı şansını azaltabilir.

BBC'den Dave Lee'nin haberine göre, yayına başladığında Disney+ inanılmaz büyüklükte bir içeriğe sahip olacak.

Platform, Disney'in satın almış olduğu Pixar, Marvel, National Geographic, Yıldız Savaşları'nın yapımcısı Lucasfilm ve 70 milyar dolar ödeyerek satın aldığı 20th Century Fox'un yapımlarını içerecek.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

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Uygulamanın aylık üyelik ücreti 6.99 dolar, yıllık ücret ise 69.99 dolar olacak.

Üyelikler tek bir paketten mi olacak ya da kullanıcılar istedikleri paketi mi alacak henüz netleşmemiş olsada, şu an için belirlenen fiyat aylık 7 dolar (yaklaşık 40TL) şeklinde. Yıllık olarak üye olmak istediğiniz zaman ise 70 dolar (yaklaşık 400 TL) ödemeniz gerekecek ve yıllık aboneliklerde aylık ödeme tutarı 5.83 dolar (yaklaşık 34 TL) olacak. Unutulmaması gereken nokta ise, belirlenen bu fiyatların Amerika için olduğu ve Türkiye'de aynı fiyatların olmayabileceği. Örnek vermek gerekirse, Netflix'in Amerika'da 8 dolara (yaklaşık 45 TL) sunduğu temel paketi Türkiye'de 15.99 TL. Disney+, bu konuda bir açıklama yapmadı.

'DISNEY'İ SEVCEKLERİNDEN EMİNİZ'

Disney CEO'su Bob Iger dün yaptığı açıklamalarda, fiyatı düşük tutmalarındaki sebebin ulaşabilecekleri en yüksek müşteri sayısına ulaşmak olduğunu belirtti. 2024 sonuna kadar 90 milyon kadar üyeye sahip olmak istediklerini belirten Iger, "kullanıcıların Disney+'ı seveceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı.

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Yapılan açıklamalarda, Disney+'ın başlangıçta; 7.500 güncel ve artık yayınlanmayan televizyon programı, 25 orijinal dizi ve 10 orijinal film içereceği belirtildi. National Geographic Channel gibi birçok önemli kuruluşla da iş birliğine giden Disney+, 250 saatlik belgesel de içerecek. İçeriklerin tamamı çevrimdışı izlenebilecek ve 4K çözünürlükte olacak. 12 Kasım 2019'da Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek olan Disney+, birkaç etap halinde tüm dünyada yerini alacak.

Disney ayrıca spor yayın ağı ESPN'in de sahibi ve ESPN'in 2 milyondan fazla paralı dijital üyesi var. Hindistan'daki Hotstar da 300 milyon mevcut üyesiyle Disney bünyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD'li internet üzerinden yayın servisi Hulu'nun da çoğunluk hissesi Disney'de.

Tüm bunlar Disney'i kalabalık ama gittikçe kârlı hale gelen internet üzerinden yayın (streaming) pazarının kalbine yerleştirebilecek büyüklükte adımlar. Çünkü bu pazarda 'farklı' olabilmek hayati önemde.

NETFLIX VE APPLE'DAN HAMLELER

Amerikan online yayın ağı Netflix bu yıl fark yaratabilmek için yeni içeriğe 15 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Apple da geçen ay AppleTV+ servisini tanıttı. ABD'li ünlü televizyon programcısı Oprah Winfrey ve arkadaşları Apple TV+ için özel içerik üretecek.

SİNEMA MI İNTERNET Mİ?

Disney+'nın tanıtım toplantısı da platformun ruhuna uyan bir yerde, şirketin Los Angeles'taki giderek genişleyen kampüsü Sound Stage 2'de yapıldı.

1949'da inşa edilen stüdyo ilk Mary Poppins filminin, yıllar sonra ise Karayip Korsanları'nın çekildiği yer. Bu iki film de kendi dönemlerinde film teknolojisi alanında çığır açmışlardı.

Ancak Disney'in bu şanlı geçmişi şirkete ayak bağı olabilir.

7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HASILAT

Disney geçen yıl sattığı 900 milyon sinema biletinden 7 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

Şirket şu an bu ana gelir kaynağını kaybetmeyi göze alamaz, bu nedenle büyük yapımlar önce sinemalarda gösterime sokulacak, vizyondan kalktıktan sonra da internet üzerinden dolaşıma sunulacak.

Disney+ üyeleri ise yeni filmler platforma yüklenmeden önce filmlerle ilgili, sahne arkası çekimleri gibi bazı kısa içeriklere ulaşabilecek.

Ancak Disney doğrudan platforma koymak üzere, Noel filmi Noelle gibi, filmler de üretecek. Şirket bu filmlerin tüm Disney filmlerinde gösterilen özenle hazırlanacağının sözünü veriyor.

Platform ayrıca ilk kez gerçek oyuncularla çekilen Yıldız Savaşları dizileri gibi içeriklerle de rakipleri arasından sıyrılmayı umut ediyor.

2023'TEN ÖNCE KAR BEKLENMİYOR

Bu Disney için maliyetli bir girişim. Şirket Disney+'dan 2023'ten önce kâr elde etmeyi beklemiyor.

Ayrıca kendi platformunu açtıktan sonra diğer straeming servislerinden kazandığı paradan da olacak, mesela sadece Netflix'ten aldığı 150 milyon dolardan...

Disney'in aylık üyelik ücretinin 6.99 dolar olacağını açıklaması Apple üzerinde de fiyat baskısı yaratıyor. Bu yıl sonunda hizmete başlayacak olan Apple TV+'ın aylık üyelik ücreti henüz açıklanmadı.

Tüm bunlar bir yana, şu sorunun cevabı henüz bilinmiyor: izleyiciler maddi anlamda ayda kaç farklı platforma üye olmayı kaldırabilir? Geleneksel televizyon üyeliklerini iptal edip internet üzerinden yayın yapan platformlara üye olan jenerasyon, ev ekonomisi yapıp eski yönteme geri dönmeyi düşünebilir mi?