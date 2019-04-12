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20:54 12 Nisan 2019
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    Mavi Balina oyununu yönetenler arasında Türkler olabilir

    © Fotoğraf : Pixabay
    Yaşam
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    Mavi Balina üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. H. Eray Çelik, Türkiye’de 150’den fazla çocuğun şu anda bu oyunu oynuyor olabileceğini söylüyor. Çelik’e göre oyunu yönetenler arasında Türk operatörler de var.

    'Mavi Balina' timi
    İHA
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    Geçen hafta Van'ın Tuşba ilçesinde yaşanan intihar olayı, internet üzerinden oynanan Mavi Balina oyununu bir kez daha gündeme getirdi.

    2 Nisan'da meydana gelen olayda 14 yaşındaki Sevda E., aynı yaşlardaki üç arkadaşıyla birlikte Akköprü Tepesi'ne çıktı ve yüzlerce metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayarak hayatına son verdi. Beraberindeki üç çocuk ise son anda kayalıklara gitmekten vazgeçen bir başka çocuğun ihbarıyla kurtarıldı.

    Emniyetteki ifadelerde yedi çocuğun Mavi Balina oynadığı ve oyundan etkilenen dördünün intihar etmek için kayalıklara çıktığı anlaşıldı.

    Mavi Balina'dan etkilenen çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk İzleme Merkezi'ne teslim edildi.

    Yürütülen soruşturma neticesinde intihar eden Sevda E.'nin koluna, oyunun şifrelerinden biri olarak bilinen "f57"yi kazıdığı ortaya çıktı.

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    Türkiye medyasında çıkan haberlere bakıldığında, 2016'dan bu yana 100'e yakın çocuğun Mavi Balina nedeniyle intihar ettiği sonucu ortaya çıkıyor.

    'YÖNETENLER ARASINDA TÜRKLER DE OLABİLİR'

    Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Merkezi'nde görevli Prof. Dr. H. Eray Çelik, Mavi Balina üzerine çalışmalar yürütüyor.

    DW Türkçe'ye konuşan Çelik, oyuncuların küratör denen oyun yöneticileriyle karşılıklı görüşme yaptığını söylüyor ve talimatların WhatsApp, Facebook ya da diğer sosyal medya ağlarındaki özel mesajlaşmalarla gönderildiğini belirtiyor.

    Çelik'e göre küratörler, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, talimatlarla kontrol edebileceği kişileri sosyal ağlar üzerinden temas kurarak oyuna dahil ediyorlar. Mesajlaşmalarla oyuncuları hem fiziksel, hem de psikolojik olarak intihara hazır hale getiriyorlar.

    Van'da intihar eden Sevda'nın yabancı dil eğitimi verilen bir kolejde öğrenim görmediğini hatırlatan Çelik dikkat çekici bir iddia atıyor ortaya ve "Talimatları verip çocukları intihara ikna eden yöneticinin psikolojiden anlıyor olması gerekir. Psikolojideki en önemli şeylerden biri de dildir. Bu da bana oyunun yöneticileri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu düşündürüyor çünkü çocukları kendi canlarına kıymaya ikna etmek için ortak bir dil kullanması gerekiyor" diyor.

    Mavi Balina nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına dair sağlıklı bir istatistik olmadığını sözlerine ekleyen Çelik, "Ancak dünyada çıkan haberlere bakarak bir karşılaştırma yaptığımızda Türkiye'nin üst sıralarda olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor.

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    Mavi Balina'nın kimilerine göre bir efsaneden ibaret olduğunu, intihar vakalarının da oyunla ilgisi olmadığını düşünenler bulunduğunu hatırlattığımız Çelik, "Bu çocukların Mavi Balina nedeniyle intihar ettiklerini, oyundaki komutlardan bazılarının yerine getirildiğine dair izleri görerek söylüyoruz. Kimisi kendi bedenine, kimisiyse sırasına ya da defterine çizimler yapıyor" yanıtını veriyor.

    Van'daki son vakayı yakından takip eden uzman, yalnızca bu şehirde 10 çocuğun Mavi Balina oynadığını belirterek "Her ilde en az iki çocuk oynuyor olsa, Türkiye genelinde 150'den fazla çocuk bu tehlikeyle karşı karşıya" diyor.

    Üniversite olarak bir iletişim numarasıyla Van halkına çağrıda bulunduklarını söyleyen Çelik, bir hafta içerisinde onlarca ailenin çocuklarının bu oyunu oynadığından şüphelendiği için kendileriyle iletişime geçtiklerini de anlattı.

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