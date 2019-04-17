Game of Thrones eleştirilerine 'Jon Snow'dan küfürlü yanıt

© Fotoğraf : IMDb Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonun başlamasının ardından Esquire’a konuşan Harington’tan beklenmedik bir tepki geldi.

Kendisinin ve ekibin kalanının dizinin son sezonu nedeniyle ‘duygusal veya yaratıcı bir baskı’ hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine Harington, şu açıklamayı yaptı: “Bu sezon hakkında kim ne düşünürse düşünsün - burada eleştirmenler hakkında acımasız yorum yapıyor görünmek istemiyorum – ama bu sezon üzerine yazmak için yarım saat harcayan ve olumsuz görüş belirten eleştirmenler, bana göre gidip kendilerini s......”

'ÇOK FAZLA EMEK HARCANDI'

© REUTERS / Robb Cohen Game of Thrones finalini tahmin edene Hırvatistan'da bedava tatil

Dizi için çok fazla emeğin harcandığını vurgulayan Harington, “Çok sayıda insanın bunu önemsediğini biliyorum. İnsanların üzerine ne kadar baskı yüklediğini biliyorum ve uykusuz çalışarak kaç gece geçirildiğini biliyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, “Eğer insanlar hayal kırıklığına uğradıysa, bu hiç de s….. değil – çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yaptı” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ ELEŞTİRMEN BÖLÜMÜ DE HARINGTON'IN PERFORMANSINI DA ELEŞTİRMİŞTİ

© AP Photo / HBO Game of Thrones nedeniyle 'hastalık izinleri' endişesi

Dizinin 14 Nisan’da yayımlanan sezon prömiyeri dünya çapında milyarlarca insanı ekran başına kilitlerken İngiliz gazetesi Independent’ın eleştirmeni Ed Cumming, “Bu kadar yüksek beklentiyi muhtemelen hiçbir şey karşılayamazdı, sekizinci sezonun ilk bölümü de bunu yapamıyor. ilk bölümde çok da önemli bir şey olmadı” diye yazmıştı.

Harington’ın performansını da eleştiren Cumming, bir oyuncu olarak eksikliklerinin çok olduğunu belirtmişti. Cumming, “Ama yine de bu genç delikanlıyı tebrik etmeliyiz, herkesin diskalifiye olduğu olimpiyat yüzme yarışlarındaki şu herif gibi” ifadelerini kullanmıştı.