Game of Thrones eleştirilerine 'Jon Snow'dan küfürlü yanıt

Kendisinin ve ekibin kalanının dizinin son sezonu nedeniyle ‘duygusal veya yaratıcı bir baskı’ hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine Harington, şu açıklamayı yaptı: “Bu sezon hakkında kim ne düşünürse düşünsün - burada eleştirmenler hakkında acımasız yorum yapıyor görünmek istemiyorum – ama bu sezon üzerine yazmak için yarım saat harcayan ve olumsuz görüş belirten eleştirmenler, bana göre gidip kendilerini s......”
'ÇOK FAZLA EMEK HARCANDI'
Ünlü oyuncu, “Eğer insanlar hayal kırıklığına uğradıysa, bu hiç de s….. değil – çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yaptı” ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ ELEŞTİRMEN BÖLÜMÜ DE HARINGTON'IN PERFORMANSINI DA ELEŞTİRMİŞTİ
Harington’ın performansını da eleştiren Cumming, bir oyuncu olarak eksikliklerinin çok olduğunu belirtmişti. Cumming, “Ama yine de bu genç delikanlıyı tebrik etmeliyiz, herkesin diskalifiye olduğu olimpiyat yüzme yarışlarındaki şu herif gibi” ifadelerini kullanmıştı.
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