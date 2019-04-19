Çin’de ameliyat edilen bir kişinin karnından 15 kilogramlık tümör çıktı

The Sun’ın aktardığına göre, karnında 15 kilogram ağırlığında tümör bulunan Çinli bir adam, Şangaylı doktorların gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyatla kurtarıldı.
© Fotoğraf : AA
Çinlinin sırtında oluşan tümörle 30 yıl boyunca yaşadığı belirtilen haberde, ameliyat edilene kadar tümörün uzunluğunun neredeyse 84 santimetreye, eninin de 65.5 santimetreye ulaştığı kaydedildi.
Şangaylı doktorlar, hastayı tümörden kurtarmak için 33 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi.
Habere göre hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 gün kaldıktan sonra normal odaya alındı, altıncı gündeyse yardım almadan hareket etmeye başladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)