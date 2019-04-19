Çin’de ameliyat edilen bir kişinin karnından 15 kilogramlık tümör çıktı

Şangaylı doktorların bir adamın karnından 15 kilogram ağırlığındaki tümörü çıkarmak için başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiği öğrenildi.

© Fotoğraf : AA ABD'li kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

The Sun’ın aktardığına göre, karnında 15 kilogram ağırlığında tümör bulunan Çinli bir adam, Şangaylı doktorların gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyatla kurtarıldı.

Çinlinin sırtında oluşan tümörle 30 yıl boyunca yaşadığı belirtilen haberde, ameliyat edilene kadar tümörün uzunluğunun neredeyse 84 santimetreye, eninin de 65.5 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Şangaylı doktorlar, hastayı tümörden kurtarmak için 33 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi.

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Büyüyen tümörün kısmen akciğere, omurgaya ve bazı ana arterlere zarar verdiği için ameliyatın oldukça zor geçtiğine dikkat çekilen haberde, Çinli erkeğin ameliyat sırasında çok kan kaybettiğini, fakat doktorların çabaları sonucunda durumunun stabil hale geldiği vurgulandı.

Habere göre hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 gün kaldıktan sonra normal odaya alındı, altıncı gündeyse yardım almadan hareket etmeye başladı.