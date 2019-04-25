‘Johnny Depp, 20’li yaşlardaki Rus dansçı ile evlenecek’ iddiası

Daily Mail’in haberinde Amber Heard’le olaylı boşanmasının ardından Hollywood yıldızı Depp’in, St. Petersburglu dansçı Polina Glen’le evlenmek istediği iddia edildi.

Glen’e yakın bir kaynak, 20’li yaşlardaki Glen’le 55 yaşındaki Depp’in geçen yıl Los Angeles’ta bir partide tanıştığını söyledi.

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Kaynak, “Polina partideyken yanına gelip kendisini tanıtana kadar onun kim olduğunu bilmiyordu. Rus kızlar onu bilmez. İnsanlar bizzat gördüğünüzde de farklı görünüyor. Kim olduğu anlaşılınca Polina mutlu oldu” dedi.

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‘AİLESİYLE TANIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Dansçılık kariyeri için iki yıldır Los Angeles’ta bulunan Glen ile Depp’in çok aşık olduğunu belirten kaynak, “Evden dansa, danstan eve geliyor. Kimsenin onun Depp’le yaşadığını bildiğini sanmıyorum. Polina evleneceklerini, Depp’in Rusya’ya gidip onun ailesiyle tanışmak istediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Glen’in Depp’in malikânesinde yaşadığı ve ünlü aktörün evine gelen herkese gizlilik sözleşmesi imzalattığı ileri sürülüyor.

Depp, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir otelde bu yıl ‘gizemli bir kadınla’ görüntülenmişti. Bu gizemli kadının Glen olduğu düşünülüyor.

Amber Heard, ilk olarak Depp'i Mayıs 2016'da, evlendiklerinden bir yıl sonra kendisine şiddet uygulamakla suçlamış, çift 2017'de boşanmıştı.