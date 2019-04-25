Sosyal medyada randevulaşıp kavga eden kızlar yeniden yargılanacak

Trabzon’da, 2 yıl önce sosyal medyada randevulaşıp kavga eden ve ardından çıkarıldıkları yerel mahkemece 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılan 2 kız ile olaya karışıp serbest kalan bir arkadaşı hakkında verilen kararın üst mahkemede yeniden görüşülmesine karar verildi.

© Fotoğraf : DHA Çocuk istismarına karşı sosyal medyada 21.00'da eylem var

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde 4 Şubat 2017'de meydana gelen olayda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü.

İHA Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DAVA AÇILDI

İHA Motosiklet sürerken küp çözüp sosyal medyada paylaştı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli kız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi.

© AP Photo / Tsering Topgyal Taciz ettiği adama 159 bin mesaj atmıştı: Suçsuzum, bence jüri bizi evlendirecek

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hasibe H. ile Mihriban Y. hakkında verdiği hapis cezası kararına karşı Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı.

İtirazı görüşen mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.

© Fotoğraf : Pixabay Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı, ölümle tehdit etti

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde 26 Haziran 2019'da görülecek davada; sanık Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y. ile müştekiler Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yeniden dinlenecek. Kararın yeniden görüşülmesinin ardından, mahkeme heyeti sanıklar hakkında verilen cezanın bozulmasını veya onanmasını karara bağlayacak.

SON KARARI İSTİNAF VERECEK

Ceza Davasının, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesi kararı, mahkemenin ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkında ‘esastan red’ kararı vermesi ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak ‘yeniden hüküm’ vermesi anlamı taşıyor. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabiliyor. Buna göre; Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Hasibe H. ve Mihriban Y. hakkında verdiği 10'ar yıllık hapis cezasını arttırabilir ya da cezada indirime gidebilir.