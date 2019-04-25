Sosyal medyada randevulaşıp kavga eden kızlar yeniden yargılanacak

Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü.
DAVA AÇILDI
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi.
İtirazı görüşen mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.
Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.
SON KARARI İSTİNAF VERECEK
Ceza Davasının, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesi kararı, mahkemenin ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkında ‘esastan red’ kararı vermesi ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak ‘yeniden hüküm’ vermesi anlamı taşıyor. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabiliyor. Buna göre; Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Hasibe H. ve Mihriban Y. hakkında verdiği 10'ar yıllık hapis cezasını arttırabilir ya da cezada indirime gidebilir.
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