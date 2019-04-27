Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı.
View this post on Instagram
⠀ 😇😇😇 ⠀ Давайте станем чуть добрее, Не будем злиться на других. Жить с добрым сердцем веселее. Ценить друзей, любить родных. ⠀ Мы все зависим друг от друга, Плоха ли жизнь, иль хороша. Дождь за окном, кружит ли вьюга. С добром всегда светла душа... ⠀ ⠀ 📸📸📸 @ruslandukefoto 📸📸📸 ⠀ ⠀ _________________________________________________________ ⠀ #следуйзамной #следуй_за_мной #следуйзанами #следуйтезамной #следуйте #следуйзамечтой #подпишись #подпишисьнаменя #подпишисьвзаимно #подписка #подписканаменя #подписказаподписку #подпискавзаимно #подписка4подписка #подпискавзаимная #подпискавзаимнаяподписка #подписканаподписку #инстаграм #девушка #девушки #взаимнаяподписка #взаимная_подписка #фоллоу #фоллоуми #я #селфи #россия #москва #екатеринбург #ruslandukefoto
Yarışmaya toplamda, ülkenin farklı bölgelerinden binden fazla Rosgvardiya memuru kadın katılmıştı.
Yarışma iki aşamada gerçekleştirildi. Katılımcılar işlerini ve başarılarını önce yazılı sonra fotoğraflarla anlattı.
Finale kalan yarışmacılar için Rosgvardiya internet sitesinde halk oylaması açıldı.
Hramtsova ve finale kalan diğer 12 yarışmacının resimleri, Rosgvardiya’nın 2020 takvimine girecek.
View this post on Instagram
⠀ ⠀ ⠀ «Комсомолка» хочет выбрать ☝🏽 ⠀ На днях узнала, газета «Комсомольская Правда» проводит новый конкурс красоты🤩🤩🤩 Выбирают самую красивую в рядах Управления Росгвардии по Свердловской области. ⠀ Буду рада вашей поддержке ⠀ https://m.ural.kp.ru/daily/26948.4/3999204/ ✅✅✅ ⠀ ________________________________________________ ⠀ #красаросгвардии2019 #красаросгвардии #красароссии #краса #вневедомственная_охрана #екб #екатеринбург #москва #росгвардия #rosgvard #небо #жизнь #лайк #съемки #весело #фото #россия #Росгвардия #РосгвардияУрал #ВсегдаНаСтраже #яВыбираюМир #язабезопасность #РосгвардияЕкатеринбург #РосгвардияГид
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)