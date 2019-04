Rusgvardiya’nın en güzel çalışanı

View this post on Instagram

⠀ 😇😇😇 ⠀ Давайте станем чуть добрее, Не будем злиться на других. Жить с добрым сердцем веселее. Ценить друзей, любить родных. ⠀ Мы все зависим друг от друга, Плоха ли жизнь, иль хороша. Дождь за окном, кружит ли вьюга. С добром всегда светла душа... ⠀ ⠀ 📸📸📸 @ruslandukefoto 📸📸📸 ⠀ ⠀ _________________________________________________________ ⠀ #следуйзамной #следуй_за_мной #следуйзанами #следуйтезамной #следуйте #следуйзамечтой #подпишись #подпишисьнаменя #подпишисьвзаимно #подписка #подписканаменя #подписказаподписку #подпискавзаимно #подписка4подписка #подпискавзаимная #подпискавзаимнаяподписка #подписканаподписку #инстаграм #девушка #девушки #взаимнаяподписка #взаимная_подписка #фоллоу #фоллоуми #я #селфи #россия #москва #екатеринбург #ruslandukefoto