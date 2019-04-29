ABD'de bir kedi için 'kozmik cenaze töreni' düzenlenecek

Kedinin küllerini ‘Celestis’ adlı şirket aracılığıyla yollamayı planlayan Munt, bu işin maliyetinin 5 bin dolar (yaklaşık 29 bin 650 lira) olduğunu ifade etti. Paranın yarısına yakınını kısa sürede toplayan Munt, uzayla ilgili haberler yayınlayan space.com’a ise kendi birikiminden parayı ödediğini açıkladı.
Munt, "Ben şirketle anlaşma yaptım ve parayı ödedim. Ama o sırada da kampanya başlattım destek olmak isteyenler olursa diye. Sonuçta küçük bir miktar değil. Rüyam çok yakında gerçek olacak" dedi.
RIP Pikachu: Ashes of Beloved Cat Will Launch to Space in Cosmic Burial https://t.co/z6qnaJKZ9M pic.twitter.com/NX5dJVxzv1— SPACE.com (@SPACEdotcom) April 25, 2019
Celestis şirketi, daha önce iki köpeğin küllerini de yörüngeye göndermişti. Şirket küllerin atmosfere girerken buharlaştığını ve buharlaşma işleminin, 'gökyüzünden geçen bir kuyruklu yıldıza benzediğini' söylüyor.
Munt, Space.com'a "Pikachu’nun bir ilk olmasını istedim. Bir kaşif olarak hatırasını yaşatmak ve dünyaya bir kedinin de bir köpek gibi özel bir anmayı hak ettiğini göstermek istedim" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)