Sanatçı Dilber Ay'ın tırnağını keserken enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ses sanatçısı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Ay’ın asıl ölüm nedenini açıkladı. Karakaş, yapılan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay’ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.

Twitter Sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, Düzce’de toprağa verildi.

2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.

İbrahim Karakaş, ayrıca 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanmış ve şunları söylemişti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, ‘yürüyemeceğim’ diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti.”