Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenen Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın son derece başarılı olduğunu belirten Tsuchiya, oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" diye konuştu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendimhttps://t.co/ecpHhVMfJe pic.twitter.com/lc94ZGTIve— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 6, 2019
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