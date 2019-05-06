Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, 18 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve marşı çocukları sayesinde öğrendiğini söyledi. Tsuchiya, "Nagatomo ve Kagawa son derece başarılılar. İkisini de yakından takip ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenen Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını söyleyen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.

Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın son derece başarılı olduğunu belirten Tsuchiya, oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" diye konuştu.