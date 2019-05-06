Müşterisinden aldığı 100 liralık banknotun bir sıfırı eksik çıktı

Müşterinin yaptığı alışveriş sonrasında ödeme yaparken verdiği 100 lirayı inceleyen Mutlu Karakaya, elindeki 100 lirada bir sıfırın eksik yazıldığını fark etti. Karakaya önce paranın sahte olduğunu sandı. Ancak inceleme yapınca paranın gerçek olduğunu anladı ve bu parayı koleksiyonuna ekledi.

© AA / Antalya Emniyet Müdürlüğü Sahte para operasyonunda 10 bin dolar ele geçirildi

Pendik'te esnaflık yapan Mutlu Karakaya’nın başına ilginç bir olay geldi. Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Karakaya’ya 100 liralık banknot verdi. Eline aldığı banknotta 100 lira yerine 10 lira yazdığını fark eden Karakaya şaşkınlığa uğrayarak paranın sahte olduğunu sandı.

Paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için test yapan Karakaya elindeki paranın gerçek olduğunu anladı. Çevredeki birkaç esnaf tanıdığına parayı gösteren Karakaya ile arkadaşları, yaptıkları testler sonucunda paranın gerçek olduğuna kanaat getirdi.

© İHA / Para koleksiyonu yaptığını belirten Karakaya, üzerinde 10 yazan 100 liralık bu banknotu para koleksiyonuna ekledi.

'IŞINLI CİHAZLARA BİLE TUTTUK'

Mutlu Karakaya olayla ilgili olarak, "Sabah alışverişi esnasında müşterimden bu parayı aldım. Aldığım zaman hemen dikkatimi çekti, bir sıfırının olmadığını fark ettim. Paranın orijinal olup olmadığını kontrol ettim, orijinal olduğunu gördüm. 'Büyük ihtimalle bu Merkez Bankası'nın basım hatasıdır' dedim. Ben de para koleksiyonu olan bir esnafım, dikkatimi çekince sakladım. Belki koleksiyonerlerin dikkatini çeker diye düşündüm. Sahteliğinden çok şüphelenince 3-5 esnaf arkadaşıma da gösterdim. Fakat orijinal olduğunu onlar da teyit etti. Epey araştırdık, ışınlı cihazlara da tuttuk" şeklinde konuştu.