Haftada 2 gün spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor

MedicalXpress portalının aktardığına göre, birçok insan iş yüzünden sporu cumartesi ve pazar günlerine bırakıyor. Bilim insanları bugüne kadar bu yaklaşımı onaylamıyordu ancak İngiliz uzmanlar, sadece hafta sonları yapılan egzersizlerin bile organizmaya yararlı olduğunu tespit etti.

İngiltere’de bir grup bilim insanı, 63 bin kişinin verilerini analiz etti. Tüm bu insanlar haftada sadece 2 gün 150 dakika hafif ya da 75 dakika yoğun egzersizler yapıyordu. Bu tür aktivitelerin bile erken ölüm riskini, hiç spor yapmayanlara göre yüzde 30 oranında azalttığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca daha sık yapılan ve süresi daha kısa olan egzersizlerin de organizmaya iyi etki yaptığını söyleyen uzmanlar, haftada 150 dakikadan az yapılan bu türden aktivitenin bile kronik hastalık gelişme riskini azaltabildiğini dile getirdi.

Spora yeni başlayanların önce doktora danışması gerektiğini yazan MedicalXpress, egzersiz süresinin kademeli olarak artırılmasının daha doğru olduğunu kaydetti. Uzmanlar ayrıca spor öncesinde ısınma ve germe hareketlerinin önemine dikkat çekiyor.