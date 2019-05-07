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    Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Karakurt'tan Özoğuz’a: Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?

    © Fotoğraf : YouTube
    Yaşam
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    Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Ekrem İmamoğlu'na destek veren destek veren Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'a "Şaka mısın oğlum sen. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz" yanıtı verdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal etti. İmamoğlu’nun dün yaptığı, “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” açıklamasının ardından birçok sanatçıdan destek mesajı geldi.

    Bu mesajlardan birisini de Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz paylaştı. Özoğuz, Twitter'da İmamoğlu'nu etiketleyerek şunları yazdı:

    "10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"

     

    ‘BİR KONSER KAPARIM DİYE YAPTIĞIN YALAMALIĞI ANLARIZ DA’

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
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    ​'Kültür merkezi müdürü' Orhan Karakurt da Özoğuz'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

    "Şaka mısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı Biraz edepli olun yeter artık."

    ​‘HAYATIM BOYUNCA KONSER YAPMASAMDA BU ADAMI SEVDİM’

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    Özoğuz daha sonra şu mesajı paylaştı:

    "Yahu arkadaş ben bu tepkileri anlamıyorum sevdim destekliyorum. Ne var bunda? Kötü yorumları anlamıyorum. Biri yazmış konser kapmak için falan diye. Yahu hayatım boyunca konser yapmasamda bu adamı sevdim ne var bunda? Yanlış iş yaparsa sevmem. Benim kafa öyle tilkiliklere çalışmaz."

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    Etiketler:
    YSK, İBB, İstanbul, konser, Atatürk, Gökhan Özoğuz, Athena, Ekrem İmamoğlu, Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı
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