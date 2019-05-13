WinWin gecesinde Fenerbahçe'nin ne kadar para topladığı belli oldu

Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen Fenel Ol kampanyası kapsamında dün “Win Win” (Kazan Kazan) gecesi gerçekleştirildi. Canlı olarak ekranlara gelen ve Cem Yılmaz’ın konuk olduğu programda Ezgi Mola ve Merve Özbey; Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk’le birlikte telefonlara yanıt verdi.
Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza’nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.
NE KADAR TOPLANDI?
Programda 750 bin SMS (20 TL) atıldığı ve 55 binin üzerinde (300 TL) forma satışı yapıldığı açıklandı.
Açıklanan verilerin ardından 31 milyon 500 bin TL toplandığı belirtildi.
FUTBOLCULARDAN 10 BİN FORMA
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, takım halinde 10 bin forma satın alacaklarını ve bu formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hamdi Akın, 1 daire ve 1000 özel forma siparişi verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)