WinWin gecesinde Fenerbahçe'nin ne kadar para topladığı belli oldu

Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen Fener Ol kampanyası kapsamında dün bir yayın gerçekleştirildi. Cem Yılmaz ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada kısa sürede 750 bin SMS atıldı, 55 binin üzerinde de bireysel forma satışı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen Fenel Ol kampanyası kapsamında dün “Win Win” (Kazan Kazan) gecesi gerçekleştirildi. Canlı olarak ekranlara gelen ve Cem Yılmaz’ın konuk olduğu programda Ezgi Mola ve Merve Özbey; Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk’le birlikte telefonlara yanıt verdi.

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı, 100 adet de forma satın aldı

Taraftarların oylarıyla belirlenen ve Can Bartu, Basri Dirimlili, Fikret Arıcan, Selçuk Yula, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis gibi efsane futbolcuların imzalarının yer aldığı “Efsane Çubuklu” forma da 300 TL’den satışa sunuldu.

Cem Yılmaz kampanya için özel olarak tasarlanan formayı giyerken Alex de Souza’nın imzasını öptü. Ünlü komedyen ayrıca kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.

NE KADAR TOPLANDI?

Programda 750 bin SMS (20 TL) atıldığı ve 55 binin üzerinde (300 TL) forma satışı yapıldığı açıklandı.

Açıklanan verilerin ardından 31 milyon 500 bin TL toplandığı belirtildi.

FUTBOLCULARDAN 10 BİN FORMA

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, takım halinde 10 bin forma satın alacaklarını ve bu formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hamdi Akın, 1 daire ve 1000 özel forma siparişi verdi.