Louvre piramidinin ünlü mimarı yaşamını yitirdi

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Louvre Müzesi'nin ünlü piramidini tasarlayan Çinli mimar Ieoh Ming Pei, 102 yaşında hayatını kaybetti. Pei, 20'nci yüzyılın en önemli mimarlarından biri olarak gösteriliyordu.

Ieoh Ming Pei’nin oğlu Chien Chung Pei, ünlü mimarın gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1917 yılında Çin’in Guangzhou şehrinde doğan Ieoh Ming Pei, 18 yaşında ABD’ye taşındı. Pennsylvania, MIT ve Harvard gibi üniversitelerde eğitim gören ve mimarlıkta master derecesi kazanan Pei, 1954'te ABD vatandaşı oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükümeti için araştırmacı olarak çalıştı ve sonrasında 1955 yılında kendi mimarlık firmasını kurdu.

Birçok ödül sahibi olan Çinli mimar, 1983 yılında kazandığı Pritzker Mimarlık Ödülü'nden aldığı 100 bin doları, Çinli öğrencilerin ABD’de mimari eğitim alması için burs oluşturmaya harcadı.

© AP Photo / Tony Gutierrez Çinli mimar Ieoh Ming Pei'nin tasarladığı Dallas Belediye Binası

MODERNİST VE KÜBİST

Tasarladığı yapılarda en çok çelik ve cam kullanmayı seven Ieoh Ming Pei'nin tarzı, modernist ve kübist olarak tanımlanıyor.

Pei’nin ünlü eserleri arasında ABD’nin Ohio eyaletindeki ‘Rock and Roll Hall of Fame’, Dallas Belediye Binası, Washington Milli Sanat Galerisi doğu Binası, Japonya'daki Miho Müzesi ve Hong Kong’daki Çin Bankası Kulesi gibi yapılar bulunuyor.

Ancak Pei, Louvre Müzesi için tasarladığı, ters piramit ile de tasarım dünyasında tartışma yarattı. 1993 yılında açılan cam ağırlıklı yapı, bugün hâlâ Paris'in en önemli simgelerinden biri sayılıyor.