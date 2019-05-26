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17:53 26 Mayıs 2019
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    Hastane - Bitkisel hayat

    TÜİK'in 'ölüm nedeni istatistikleri' açıklandı: Dolaşım sistemi hastalıkları zirvede

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    Yaşam
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    TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin ilk üç sırası 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 38.4’ünde dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.

    TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü, ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'deki ölüm nedenlerinin ilk üç sırası 2018 yılında da değişmedi.

    Ölüm vakalarının yüzde 38.4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19.7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12.5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla yüzde 48 ile Çorum, yüzde 47.2 ile Denizli, yüzde 46.7 ile Adana, yüzde 46.2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu.

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    İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla yüzde 24.6 ile Kırklareli, yüzde 23.8 ile İstanbul, yüzde 23.2 ile Van ve Eskişehir, yüzde 23 ile Edirne oldu. 

    Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7'sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. İskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla yüzde 22.4 ile serebro-vasküler hastalık ve yüzde 8.3 ile hipertansif hastalıklar görüldü.

    Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu. Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018 yılında 81 bin 129 oldu. Bu ölümlerin yüzde 30,8'i gırtlak ve soluk borusu-bronş-akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

    Etiketler:
    Kalp damar hastalığı, istatistik, ölüm, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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