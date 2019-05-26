Şarkıcı Moby, 20 yıl önce sevgili olduklarını iddia ettiği Natalie Portman'dan özür diledi

Portman'dan özür dileyen 53 yaşındaki Moby, Instagram hesabındaki paylaşımında "Portland ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda daha sorumluluk sahibi ve saygılı davranmalıydım" dedi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Moby ayrıca, kitapta Portman ile ilgili bir bölüm olduğunu kendisine önceden haber vermemesinin ve Portland'ın tepkisine yeterince saygı göstermemesinin 'düşüncesizce bir davranış olduğunu kabul ettiğini' söyledi.
'ÖNCEDEN HABER VERMEDİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'
Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını anlatmıştı:
"Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu."
Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi'nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde 'yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini' yazmıştı.
Ancak değer verdiği bir kadınla yaklaşmaya başladığı zaman panik ataklarının arttığını, birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman'ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını anlatmıştı.
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As some time has passed I've realized that many of the criticisms leveled at me regarding my inclusion of Natalie in Then It Fell Apart are very valid. I also fully recognize that it was truly inconsiderate of me to not let her know about her inclusion in the book beforehand, and equally inconsiderate for me to not fully respect her reaction. I have a lot of admiration for Natalie, for her intelligence, creativity, and animal rights activism, and I hate that I might have caused her and her family distress. I tried to treat everyone I included in Then It Fell Apart with dignity and respect, but nonetheless it was truly inconsiderate for me to not let them know before the book was released. So for that I apologize, to Natalie, as well as the other people I wrote about in Then It Fell Apart without telling them beforehand. Also I accept that given the dynamic of our almost 14 year age difference I absolutely should've acted more responsibly and respectfully when Natalie and I first met almost 20 years ago. Moby
'BENDEN BÜYÜK BİR ADAMIN RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEKİLDE DAVRANDIĞINI HATIRLIYORUM'
Ancak Natalie Portman, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajında bu iddiaları reddetmişti:
"Bu hikâyeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici. Ancak bu doğru değil. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Onun ya da yayıncısının da bu bilgileri teyit etmek için bana ulaşmasını tercih ederdim."
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