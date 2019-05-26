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17:53 26 Mayıs 2019
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    Şarkıcı Moby, 20 yıl önce sevgili olduklarını iddia ettiği Natalie Portman'dan özür diledi

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    Yaşam
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    Natalie Portman'ın inkâr etmesine rağmen, bir zamanlar sevgili olduklarını öne sürüp birlikte fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Moby, Portman'dan özür diledi.

    © Instagram
    Şarkıcı Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı
    Amerikalı DJ ve yapımcı Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında Oscar ödüllü Amerikan oyuncu Natalie Portman ile 'kısa süreliğine sevgili olduklarını' yazmıştı. Portman ise bu iddiayı reddedip "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğumda yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını hatırlıyorum" demiş, Moby'nin fotoğraflarını paylaşmasını da 'uygunsuz' bulduğunu ifade etmişti.

    Portman'dan özür dileyen 53 yaşındaki Moby, Instagram hesabındaki paylaşımında "Portland ile 20 yıl önce ilk tanıştığımızda daha sorumluluk sahibi ve saygılı davranmalıydım" dedi.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre Moby ayrıca, kitapta Portman ile ilgili bir bölüm olduğunu kendisine önceden haber vermemesinin ve Portland'ın tepkisine yeterince saygı göstermemesinin 'düşüncesizce bir davranış olduğunu kabul ettiğini' söyledi.

    'ÖNCEDEN HABER VERMEDİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

    Natalie Portman
    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    Moby, "Natalie'nin aklına, yaratıcılığına, hayvan hakları savunuculuğuna büyük hayranlığım var. Kendisine ve ailesine rahatsızlık yaratmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Then It Fell Apart kitabında yer verdiğim herkese onurlu ve saygın davranmaya çalıştım ama kitap yayınlanmadan önce onları haberdar etmemek gerçekten benim düşüncesizliğim. Bu nedenle Natalie'den ve Then It Fell Apart kitabında haklarında yazdığım ve önceden haber vermediğim herkesten özür diliyorum" dedi.

    Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını anlatmıştı:

    "Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu."

    Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi'nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde 'yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini' yazmıştı.

    Ancak değer verdiği bir kadınla yaklaşmaya başladığı zaman panik ataklarının arttığını, birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman'ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını anlatmıştı.

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    As some time has passed I've realized that many of the criticisms leveled at me regarding my inclusion of Natalie in Then It Fell Apart are very valid. I also fully recognize that it was truly inconsiderate of me to not let her know about her inclusion in the book beforehand, and equally inconsiderate for me to not fully respect her reaction. I have a lot of admiration for Natalie, for her intelligence, creativity, and animal rights activism, and I hate that I might have caused her and her family distress. I tried to treat everyone I included in Then It Fell Apart with dignity and respect, but nonetheless it was truly inconsiderate for me to not let them know before the book was released. So for that I apologize, to Natalie, as well as the other people I wrote about in Then It Fell Apart without telling them beforehand. Also I accept that given the dynamic of our almost 14 year age difference I absolutely should've acted more responsibly and respectfully when Natalie and I first met almost 20 years ago. Moby

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    'BENDEN BÜYÜK BİR ADAMIN RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEKİLDE DAVRANDIĞINI HATIRLIYORUM'

    Ancak Natalie Portman, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajında bu iddiaları reddetmişti:

    Natalie Portman
    © AFP 2019 / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ
    Natalie Portman: Neredeyse her projede taciz veya ayrımcılığa uğradım
    "Onu tanıdığım çok kısa süreyi sevgiliymişiz gibi anlatmasına şaşırıyorum çünkü ben, benden büyük bir adamın daha yeni liseden mezun olduğum bir sırada rahatsız edici bir şekilde davrandığını hatırlıyorum. 20 yaşında olduğumu söylüyor ama kesinlikle daha küçüktüm, daha yeni 18 olmuştum. Ne kendisi ne de yayıncısı bilgileri teyit etmemiş, neredeyse bu bilerek yapılmış gibi duruyor.

    "Bu hikâyeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici. Ancak bu doğru değil. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Onun ya da yayıncısının da bu bilgileri teyit etmek için bana ulaşmasını tercih ederdim."

    Etiketler:
    açıklama, Instagram, Natalie Portman, Moby
    Topluluk kurallarıTartışma
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