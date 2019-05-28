Karnında 246 paket kokainle uçağa binen yolcu öldü

İddiaya göre şahıs, uçak kalktıktan sonra kıvranmaya başladı ve kaptan pilot, Meksika’nın Hermosillo şehrine acil iniş yapma kararı alsa da kurtarılamadı.
Meksika’nın Sonora Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan otopsi sonucu, Japonya vatandaşının yüksek dozda uyuşturucunun yol açtığı ani kalp durması nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.
Polis, uyuşturucu kaçakçısının Meksika’ya Kolombiya’dan geldiğini tespit etti.
⭕️ Autopsia revela que fueron 246 envoltorios de narcóticos en el cuerpo del pasajero de origen japonés, lo que le ocasionó la muere en el aeropuerto de #Hermosillo.— FGJE SONORA (@fgjesonora) May 26, 2019
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