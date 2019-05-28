Karnında 246 paket kokainle uçağa binen yolcu öldü

Toplam ağırlığı yaklaşık 1.5 kilo olan 246 paket kokaini yutan şahsın yüksek dozda uyuşturucu almaktan ani kalp durması nedeniyle öldüğü bildirildi.

İddiaya göre şahıs, uçak kalktıktan sonra kıvranmaya başladı ve kaptan pilot, Meksika’nın Hermosillo şehrine acil iniş yapma kararı alsa da kurtarılamadı.

Meksika’nın Sonora Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan otopsi sonucu, Japonya vatandaşının yüksek dozda uyuşturucunun yol açtığı ani kalp durması nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

Polis, uyuşturucu kaçakçısının Meksika’ya Kolombiya’dan geldiğini tespit etti.