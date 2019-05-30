Asus, iki 4K ekranlı ZenBook Pro Duo'yu tanıttı

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File Kasperksy: Asus marka bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılım tespit edildi

Asus, iki adet 4K ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Pro Duo'nun tanıtımını yaptı.

Şirketin fotoğraf veya video düzenlemeleri yapan kullanıcılara odaklı geliştirdiği Asus ZenBook Pro Duo modelinin iki ekranının da dokunmatik olduğunu belirtildi.

Asus ZenBook Pro Duo, 32 GB RAM, Intel Core i9-9980HK işlemci, 1 TB SSD depolama alanı ve NVIDIA GForce RTX2060 ekran kartı ile geliyor. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi verilmese de cep yakacak bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Diğer yandan şirket, yeni dizüstü bilgisayarını, 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini açıkladı.