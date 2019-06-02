Rus turist Taksim’de 8.5 santimlik bisikletiyle ilgi odağı oldu

Rusya’dan İstanbul’a 1 günlük ziyaret için gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı.
Sergey Daskevşig'in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü.
Ayda bir tane bisiklet üreten Daskevşig, çeşitli ebatlardaki bisikletleri yaklaşık bin euro'ya sattığını belirtti.
Dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden Sergey Daskevshig, bisikletlerini sergiliyor. Taksim’de 8.5 santimlik bisikletleri gören normal bisikletli vatandaşlar, Rus turiste yarışma teklifinde bulundu. Yarışın sonunda Rus turist 8.5 santimlik bisikletiyle yarışı kazanırken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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