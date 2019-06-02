Çeşme Ilıca Plajı'nda şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı, tatilciler bekleniyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, bu yaz Ilıca Plajı'nı belediyenin işlettiğini, şezlong ve şemsiyeleri kaldırdıklarını, bu modeli ilçe geneline yayarak şezlong anarşisini bitireceklerini söyledi.

Bayram tatillerinde yüzbinlerce tatilciye ev sahipliği yapan İzmir Çeşme'de belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmecilerden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yüz binleri değil, milyonları Çeşme'ye beklediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da 'Ilıca Plajı 80'lerdeki gibi'. Bu yıldan itibaren Ilıca Plajı'nı belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. 'Havlunu da al, gel' diyoruz. Bu yaz Ilıca'daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız."

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de geçen yıl bayram tatilinde aşırı yoğunluk nedeniyle "Artık gelmeyin" dediklerini hatırlatarak, "İnsanlar parklarda ve sahillerde yatıyorlardı. Mağduriyetin önüne geçmek için böyle bir şey dedik ama şimdi Çeşme kucağını açtı, herkesi bekliyor. Yalnızca bayramda değil 12 ay gelin" diye konuştu.