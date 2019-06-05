Sahaya mayolu şekilde giren Wolanski, sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı

Şampiyonlar Ligi Finali'nde üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan Wolanski, apar topar dışarı çıkarılmıştı.
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Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor. Bu rakamın ardında yatan gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.
Tottenham-Liverpool finalinde sahada davetsiz misafir: Güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı https://t.co/f422LYBpdm pic.twitter.com/gYRWtuKXZR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 1, 2019
Eski bir bikini-mayo mankeni olan Vitaly'nin eylemden önce sitesinde 10 milyon üye bulunuyordu. Sevgilisinin katkısıyla bu sayı 32 milyona çıktı.
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