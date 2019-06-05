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    Norveç'te denizcilik sektöründe küresel alanda uluslararası başarı göstermiş 40 yaş altı genç kadın profesyonelin seçildiği İzlenecek 10 Başarılı Kadın listesinde bu yıl 2 Türk yer aldı. Başkent Oslo'da düzenlenen etkinlikte, listeye girmeye hak kazanan Ayşe Aslı Başak'a çiçek takdim edildi.

    Denizcilikte '10 Başarılı Kadın' listesinde 2 Türk

    © AA /
    Yaşam
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    Norveç'te denizcilik sektöründe uluslararası başarı göstermiş 40 yaş altı genç kadın profesyonellerinin seçildiği "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesinde bu yıl 2 Türk yer aldı.

    Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen "Nor-Shipping Fuarı" kapsamında Nor-Shipping yönetimi ve Norveçli genç denizci profesyonellerin oluşturduğu YoungShip Oslo tarafından, denizcilik sektöründe küresel alanda başarı göstermiş 40 yaş altı genç kadın profesyonelleri seçildi.

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    YoungShip Oslo'nun hazırladığı ve birbirinden başarılı genç kadınların bulunduğu "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesinde, Türkiye'den Kaptan Ayşe Aslı Başak ve Hande Arı yer aldı. 

    Norwegian Car Carriers Üst Yöneticisi (CEO) Olav Sollie, etkinlik kapsamında listede yer alan başarılı kadınları anons ederek, çiçek takdim etti. 

    Sollie, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk defa uluslararası boyutta düzenlendiğine işaret ederek, seçim kriterleri olarak 40 yaş altı, gemicilik sektörüne tutkuyla bağlı, liderlik özelliği taşıyan ve gelecek nesillere ilham olan kadınları belirlediklerini aktardı. 

    Denizcilik sektöründe kadın farkındalığının arttırılması vizyonuyla düzenlenen etkinlik, küresel denizcilik sektörünün gelecekteki başarılı lider ve rol modelleri olma potansiyeline sahip, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış, yetenekli, mesleğine tutkuyla bağlı, zeki ve genç kadın denizci profesyonellerini belirliyor.

    İlk defa 2017'de hayata geçirilen "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesi, dünya denizciliğinde oldukça önemli ve ses getirici bir etkinlik olma özelliğini taşıyor.

    Bu yıl başvuruların büyük çoğunluğunun Norveç'ten yapıldığı ve başvuruların yüzde 8'inin ise Türkiye'den alındığı belirtildi. 

    KAPTAN AYŞE ASLI BAŞAK KİMDİR?

    Yevgeniy Koçeşkov hava yastıklı çıkarma gemisi, Sankt-Petersburg Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı’nda
    © Sputnik / Igor Russak
    St. Petersburg Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı
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    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Kaptan Ayşe Aslı Başak, gemi ve karadaki profesyonel tecrübesinin yanı sıra denizcilik sektöründe TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği görevini yürüttü. 

    Denizcilik sektöründeki sivil toplum kuruluşlarından WISTA'ya (Women's International Shipping&Trading Association) 5 yıldan fazla bir süredir üye olan Başak, aynı zamanda Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun (IMO) Dünya Denizcilik Üniversitesinde gerçekleşen uluslararası yapılan "Denizde Kadın" konferanslarında Türk kadın denizcileri temsilen akademik çalışmalar sundu.

    Kaptan Başak, Türk kadın deniz emekçilerinin uluslararası alanda ve literatürde daha fazla yer edinmesiyle ilgili çalışmalar yaptı. Deniz Ticaret Odası tarafından da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde "Genç Girişimciler Kurulu"na aday gösterilen Ayşe Aslı Başak, Networking Grubu Başkan Yardımcılığına seçildi. 

    Mid-Ship Chartering and Logistics bünyesinde Fransa ve Belçika limanları hurda ve demir-çelik yüklemelerinden sorumlu "Liman Kaptanı" olarak görev yapan Başak, Mid-Ship Group'un "ilk kadın kaptanı" olarak operasyonel görevlerine devam ediyor. 

    HANDE ARI KİMDİR?

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü mezunu olan Hande Arı, lojistik bölümünden çift ana dal yaparak, 2011'de bölümünü birincilikle bitirdi.

    Tesco-İEÜ iş birliği kapsamında İşletme Perakende Yönetimi Opsiyon Programını da tamamlayarak bölümünden mezun olan Arı, daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Burs Konsülünden aldığı hibeyle Lojistik Yönetimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini dünyada denizcilikte önde gelen üniversitelerden Dalian Maritime Üniversitesinde tamamladı. 

    Yüksek lisans eğitimimin ardından Wallenius Wilhelmsen Lojistik Şirketinin Şangay Çin ofisinde Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak çalışan Hande Arı, daha sonra Global Ticari Yönetici olarak atandı. Arı, halihazırda dünyanın önde gelen denizcilik tedarikçilerinden Seven Seas'te görev yapıyor.

    Etiketler:
    Ayşe Aslı Başak, Türkiye, Norveç
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