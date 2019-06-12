Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu.

İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı.

Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladıktan sonra aracıyla veterinere götürdü.

Pendik'te sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndühttps://t.co/MtlcNUaW70 pic.twitter.com/rlpMraPlOu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2019

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