AK Parti gençlik örgütü, Yıldırım için oyun videosu hazırladı: Süperali

31 Mart seçim sürecinde ve sonrasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan 'Mazbata Online' oyununun bir benzeri de AK Parti adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

31 Mart sonrasında İmamoğlu'nun mazbatasını alması beklenirken yapılan "Mazbata online" oyununun bir benzeri bu kez AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

Süper Mario oyunundan esinlenilerek hazırlanan videoda Yıldırım, üzerinde imzası olduğu Yüksek Hızlı Tren, 'Duble yol' gibi projelerin yardımıyla, tüm engelleri aşıyor ve rakiplerini ardında bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor.

Oyunda Yıldırım'ın arkasında bıraktığı isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var.

AK Parti Gençlik örgütünce hazırlanan oyunun adı 'Süperali'.

Binali Yıldırım ise kendisi hazırlanan oyun videosunu Twitter hesabından "Süpersiniz gençler" diyerek duyurdu.

Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, canı gönülden teşekkür ediyorum. ☺ https://t.co/DXmfvtNY6m — Binali Yıldırım (@BY) June 12, 2019

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