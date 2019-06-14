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09:37 14 Haziran 2019
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    Bar Refaeli: Türkiye'de çok mutlu hissediyorum, çünkü kendi ülkeme benzetiyorum

    © AP Photo /
    Yaşam
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    İsrailli model Bar Refaeli, podyuma çıkmak için geldiği Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada çok mutlu olduğunu belirten Rafaeli, "Türkiye'yi ülkeme benzetiyorum" ifadesini kullandı.

    İsrailli model Bar Rafaeli, podyuma çıkmak için geldiği Antalya'da Türk gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Rafaeli'ne yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

    - Bir hafta önce yeni yaşınızı kutladınız. Geride kalan yıllara baktığınızda hayatınızda edindiğiniz en önemli öğretinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz?

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    © REUTERS / David Mdzinarishvili
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    Umarım yaptığım şeyden duyduğum memnuniyet ve mutluluğum devam eder. Şu ana kadar aile hayatım ve kariyerim iyi gitti. Ve dengeli gitti. Umarım buna devam edebilirim, ruhsal olarak kendimi daha geliştirebilirim.

    - Edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu? 

    Şu ana kadar hayatımda öğrendiğim en önemli öğreti şu; geriye bakmak tamamen zaman kaybı. Her zaman öne doğru bakılmalı.

    - Kendi adınıza en büyük hayaliniz nedir?

    Memnuniyet... Her şeyden memnun olmak. Bence insanı destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan unsur memnuniyettir. En büyük hayalim memnuniyetimin artmasıdır.

    - Kariyerinizin hangi döneminde olduğunuzu söyleyebiliriz?

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    © REUTERS / Jamal Saidi/ File Photo
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    Mutluluğumun devam ettiği dönemdeyim. Bu dönemden de memnunum. Daha fazlasını isteyen biri değilim ama kariyerimin azaldığı bir dönemde olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası yaşam tarzıma uyan bir noktadayım.

    - 2013'te ‘Kidon' adlı sinema filmiyle kariyerinizde yeni bir kulvar açtınız. Sonra başka film çekmediniz. Neden?

    Yeni bir kulvar açtığımı söyleyemem. Oyunculuğu denemek istedim. İstediğimin oyunculuk olmadığını anladım. Sonra da oyunculuk üzerine bir kariyer yapmak istemedim.

    - Güzel ve seksi olduğunuzu çok duymuşsunuzdur. Bunların dışında ‘Ya affedersiniz. Ben sadece bunlardan ibaret değilim. Benim şu meziyetlerim de var' dediğiniz özellikleriniz nelerdir?

    Hiçbir şey göstermek, hiçbir şey ispatlamak istemiyorum. Söylemek istemiyorum.

    - Türkiye'de olmak size neler hissettiriyor?

    Çok mutlu hissediyorum. Çünkü Türkiye'yi kendi ülkeme benzetiyorum. 

    Etiketler:
    Manken, İsrail, podyum, Bar Rafaeli
    Topluluk kurallarıTartışma
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