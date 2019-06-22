Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Gazeteci İsmail Saymaz haberi kendi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 22 Haziran 2019
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