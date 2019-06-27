Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü

Kim Jong-un'u Avustralyalı komedyen Howard X ve ABD Başkanı'nı da Dennis Alan canlandırdı.
Komedyenler, insanların meraklı bakışları arasında kol kola yürüdü.
Kim Jong-Un and Trump 'spotted strolling through Osaka' pic.twitter.com/RhmEsNzMUV— The Sun (@TheSun) June 26, 2019
G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.
Diğer yandan zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması da bekleniyor.
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