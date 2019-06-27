Donald Trump ile Kim Jong-un, Osaka sokaklarında kol kola yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un dublörleri G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'nın Osaka kentinde kol kola yürüdü.

Kim Jong-un'u Avustralyalı komedyen Howard X ve ABD Başkanı'nı da Dennis Alan canlandırdı.

Komedyenler, insanların meraklı bakışları arasında kol kola yürüdü.

Kim Jong-Un and Trump 'spotted strolling through Osaka' pic.twitter.com/RhmEsNzMUV — The Sun (@TheSun) June 26, 2019

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

Diğer yandan zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması da bekleniyor.