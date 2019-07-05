Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kesti

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir kadın, kendisiyle seks yapmak istemeyen kocasının penisini kesti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre olay, 30 Haziran’da yaşandı. 35 yaşındaki Beatrice Acen adlı kadın eve aşırı alkollü geldi ve 46 yaşındaki kocası Moses Okot ile cinsel ilişkiye girmek istedi.

Çiftçi olduğu belirtilen Okot, eşine gün boyunca avda olduğunu, eve henüz döndüğünü söyledi. Yorgun olan adam, sonrasında yemek yiyip yattı.

Adam uykudan uyandığında pantolonunun kan revan içinde olduğunu fark etti. Olayın ardından Acen kayıplara karıştı.

Sözcü'de çıkan habere göre Moses Okot, "Benden sürekli seks yapmamızı istiyordu. Bir erkek olarak onu daha fazla tolere edemeyecektim. Bana karşı olan isteğinin değişeceğini umarak seks teklifini reddettim" şeklinde konuştu.

Okot’un daha önce de karısının şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. İkilinin yaşadığı köyün lideri, “Geçen yıl da Beatrice Acen, kocasının köprücük kemiğini kırmıştı” dedi.