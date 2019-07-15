Moskova’da dünyanın en büyük insandan bisiklet figürü yapıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bisiklet festivalinde 2 bin 500’ü aşkın kişinin katılımıyla dünyanın en büyük bisiklet figürü oluşturularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girildi. Gece saatlerinde gerçekleşen festival kapsamında 15 bini aşkın kişi bisiklete bindi.

Rusya’da Moskova Ulaşım Günü kapsamında cumartesi gecesi bisiklet festivali düzenlendi. 22.00’da başlayan festivalde 15 bini aşkın kişi Kremlin’in Vodovzvodnaya Kulesi’nden başlayarak Suvorovskaya Meydanı’na kadar yaklaşık 11 kilometre yol kat etti.

Festivalde ayrıca bir Guinness Rekoru kırıldı. Suvorovskaya Meydanı’nda 2 bin 500’ü aşkın kişi ile dünyanın en büyük insandan bisiklet figürü oluşturuldu.

Самую большую фигуру велосипеда из людей создали в Москве:https://t.co/kTP9S3jo8S pic.twitter.com/bQNF9udzMu — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) July 13, 2019

Etkinliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, festival ile kentteki bisiklet kültürünün geliştirilmesi, sağlıklı yaşam biçiminin teşvik edilmesi amaçlandı.