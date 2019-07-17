Rus halk şarkıcısı Pelageya, Scarlett Johansson’a benzetildi

Instagram hesabından tatil sırasında üzerinde beyaz bir elbise ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Pelageya, hayranlarını büyüledi.
Çok sayıda kullanıcı şarkıcıyı Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzetti.
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Bazı kullanıcılar da 33 yaşındaki Pelageya’nın bir başka ünlü olan Charlize Theron’a benzediğini ifade etti.
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Son dönemde 30 kilo veren şarkıcı dokuz yaşındayken ‘Rusya’nın 1996 en iyi halk şarkıcısı’ seçilmişti.
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Pelageya ayrıca Rusya’daki ‘The Voice’ isimli yarışmada jürilik yaptı. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları açılış töreninde de ‘Oy da ne vecher’ isimli şarkıyı seslendirmişti.
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