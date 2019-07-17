Rus halk şarkıcısı Pelageya, Scarlett Johansson’a benzetildi

Rus halk şarkıcısı Pelageya, sosyal medyada tatil sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Binlerce kişinin beğendiği fotoğrafla ilgili çok sayıda hayranı Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzediğini söyledi.

Instagram hesabından tatil sırasında üzerinde beyaz bir elbise ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Pelageya, hayranlarını büyüledi.

Çok sayıda kullanıcı şarkıcıyı Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’a benzetti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Пелагея (@pelageya_insta)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2019, 11:09öö PDT )

Bazı kullanıcılar da 33 yaşındaki Pelageya’nın bir başka ünlü olan Charlize Theron’a benzediğini ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Пелагея (@pelageya_insta)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Nis, 2019, 2:01öö PDT )

Son dönemde 30 kilo veren şarkıcı dokuz yaşındayken ‘Rusya’nın 1996 en iyi halk şarkıcısı’ seçilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Пелагея (@pelageya_insta)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 May, 2019, 12:53ös PDT )

Pelageya ayrıca Rusya’daki ‘The Voice’ isimli yarışmada jürilik yaptı. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları açılış töreninde de ‘Oy da ne vecher’ isimli şarkıyı seslendirmişti.