Bir kadeh şarap sayesinde kanser olduğunu öğrendi

İngiltere’nin Nottingham şehrinde yaşayan genç bir kadın, alkol sayesinde kanser olduğunu öğrendi.

Daily Mail’in aktardığına göre, 25 yaşındaki Lauren Firenza akşam yemeğinde bir kadeh şarap içtikten sonra kolunda ve boynunda kaşıntı hissetti. Genç kadın ilk başta bu belirtiyi, soğuk algınlığı olduğunu düşünerek önemsemedi. Ancak bu belirti, 2 ay sonra, Firenza tekrar şarap içtiği sırada tekrarlandı. Sonuç olarak kadın doktora gitmeye karar verdi.

Bilgisayarlı tomografide, Firenza’nın sağ akciğerinde tümöral büyüme tespit edildi. Doktorlar, Firenza’ya Hodgkin lenfoma teşhisi koydu. Doktorlar, lenf düğümündeki ağrı ile alkol içtikten sonra kaşıntı ve karın rahatsızlığının hastalık belirtileri olduğunu söyledi.

Firenza, altı kemoterapi kursunu tamamladıktan sonra kanseri yenmeyi başardı. Ama genç kadına, olası nüksü önlemek için iki kemoterapi kursu daha tavsiye edildi.

Firenza, “Kanserin beni kontrol etmesine izin vermeyerek onu kontrol altına almaya çalıştım” dedi.