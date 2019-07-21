Beyin kanaması geçiren Rus boksörün kafatasının bir parçası alındı

ESPN'nin haberine göre Dadaşev, Matias'la mücadelesi sırasında başına çok sayıda darbe alarak beyin kanaması geçirdi.
Kenara geldikten sonra antrenörü Buddy McGirt'in 'havlu atma' çağrısına olumsuz yanıt veren Dadaşev, McGirt'in ısrarına daha fazla karşılık vermedi ve maç böylece sona erdi.
¡Nuevamente Matias y Dadashev nos regalaron un round explosivo! #BOXEOxESPN 🥊— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) July 20, 2019
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ESPN 🇲🇽 pic.twitter.com/CoGziAqSlq
Maçın hemen ardından hastaneye kaldırılan Dadaşev, sert zar altı hematoması bulgusuyla ameliyata alındı. İki saat süren beyin ameliyatında Dadaşev'in kafatasının bir kısmının alındığı belirtildi.
Benzer bulgulara sahip hastaların iyileşme oranı dikkate alındığında Dadaşev'in iyileşme şansı yüksek görülürken, McGirt'in aldığı oyunu sonlandırma kararının Dadaşev'in hayatını kurtarmış olabileceği yorumları yapıldı.
This could well have saved Dadashev’s lifepic.twitter.com/vOKaKwIYIY— Phil Murphy (@Phil_Sports) July 20, 2019
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