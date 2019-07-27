Hindistan'da bir kaplanı öldüresiye dövdüler

Uttar Pradeş eyaletinin "Pilibhit Tiger Reserve" bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü.
© Fotoğraf : Twitter / WildTrails
Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki vatandaşlara saldırdığının altı çizildi.
What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J— Akancha Srivastava (@AkanchaS) July 26, 2019
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