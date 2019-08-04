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11:21 04 Ağustos 2019
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    Rus turistler Alanya'da çamur banyosu ve köpük partisi yaptı: Burada insanlar çok cana yakın

    © İHA /
    Yaşam
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    Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya'da tatil yapan Rus turistler çamur banyosu ve köpük partisi yaptı.

    Rus turist
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
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    Antalya’nın Alanya ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan turistler kendilerini su parklarına atarak serinlerken, günün stresini ise çamur banyosu ve köpük partisiyle atıyor. 

    Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 75 olarak ölçüldüğü Alanya’da tatil yapan turistler havuz ve su parklarını doldurdu. Konaklı Mahallesi'nde hizmet veren Aqua City SPA’da, Isparta'dan özel olarak kayalar arasından çıkan kükürtlü doğal kaynak suyu ile getirilen ve kil karışımından oluşan özel çamur, Rusların gözdesi oldu. Su parkında havuza girip eğlenen Rus turistler, sıcaklığı 10-15 derece arasında değişen tuz odasında serinleyip, ardından çamur banyosuyla keyifli anlar yaşadı. Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekleyen turistler, daha sonra bembeyaz köpükler arasında gönüllerince eğlendi. 

    'ARKADAŞLARIMA BURAYA GELMELERİNİ TAVSİYE EDECEĞİM'

    Tatil için Türkiye’ye ilk kez gelen Daria Slinchenko, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Burada çok temiz insanların olduğunu aktaran Slinchenko, "Tatil yapmak için Alanya’ya geldik ve burayı çok beğendim. Hava ile tabiat çok güzel ve insanları çok cana yakın. Böyle bir SPA merkezine de ilk kez geliyorum. Burada bronzlaşarak ülkeme gitmeyi hedefliyorum. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini de tavsiye edeceğim. Kesinlikle böyle bir tatil yapmalarını isteyeceğim” dedi. 

    'MUTFAĞINDA HARİKA LEZZETLER VAR'

    Çamur keyfi yapan Rus İrina Ermakova da bu deneyimi ilk kez yaptığını aktardı. Ermakova, "Buraya ilk kez geliyorum. Tabiatıyla insanları çok iyi ve her şey güzel. Burada insanlar çok misafirperver ve mutfağında da harika lezzetler var. Kesinlikle tatil yapmak için tekrar buraya geleceğim. SPA’yı da çok sevdik her tatile geldiğimde kesinlikle uğrayacağım bir yer” diye konuştu. 

    'TURİSTLERİN MUTLU VAKİT GEÇİRMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ'

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    Alanya'ya gelen turistlere 11 yıldır hizmet verdiklerine ifade eden tesisin sahibi Ali Orkan, aktiviteler ile turistlerin oldukça hoş vakit geçirdiğini ifade ederek, "Turizm değişik kollarından ve değişik etkinliklerinden faydalanmaktalar. Bu da tabi ki ülkelerine mutlu olarak dönmelerini vesile oluyor. Bizler de günübirlik bir işletme olarak uzun yıllardır bütün misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Tesisimizde sauna, jakuzi, buhar odası, tuz odası, kar odası, yağmur ormanı gibi çok farklı aktiviteler yapıyoruz. Bunların yanı sıra çamur havuzumuz ve köpük banyomuzla bütün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların mutlu vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    turizm, Açıklama, Çamur, Köpük, Alanya, Türkiye, Rusya
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