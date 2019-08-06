Victoria's Secret, kadrosuna ilk kez bir transseksüel model dahil etti: Valentina Sampaio

Brezilyalı model Valentina Sampaio, Victoria's Secret'in ilk transseksüel modeli oldu. Markanın Secret Pink koleksiyonu için Instagram'da sahne arkası çekimleri paylaşan model Valentina Sampaio, "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notu düştü.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret, transseksüel Brezilyalı model Valentina Sampaio ile çalışmaya başladı. Bir süre önce marka ile podyumda çalışmaya başlayan Sampaio, ilk kampanya yüzü de oldu.

Markanın 'Secret Pink' koleksiyonu için katıldığı çekimlerin sahne arkasını Instagram'da paylaşan 22 yaşındaki genç model, "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notu düştü.

Ünlü melek Sara Sampaio ile sadece soyisim benzerliği bulunan Valentina, daha önce L’Oreal Paris’in güzellik elçiliğini üstlenmiş ve Vogue dergisinin de kapağında de yer alan ilk trans model olmuştu.

TARİHİN EN DÜŞÜK REYTİNGİNİ ALMIŞTI

Victoria's Secret pazarlama müdürü Ed Razek, geçen yıl Vogue dergisine verdiği röportajda şovda transseksüel modellerin olmaması gerektiğini söylemiş, "Bu 42 dakikalık özel bir şov" demişti.

Bu sözlerden dolayı büyük tepki çeken Razek'in özür dilemesi yeterli olmamıştı. Marka geçen yıl tarihinin en düşük reytingini alıştı.

Victoria's Secret bir süredir, podyuma sadece çok uzun ve ince modelleri çıkarmasıyla ilgili eleştiriler de alıyordu. Marka ile çalışan ünlü modellerden Karlie Kloss, Victoria's Secret ile yollarını ayırmış, nedenini ise şöyle açıklamıştı: "Onların yansıttığı imajın benim gerçekte kim olduğunu yansıttığını düşünmüyordum ve dünya çapındaki genç kadınlara güzel olmanın bu olduğunun anlatılmasından rahatsızdım."