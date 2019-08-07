Tarantino, yeni filmi için Moskova’da: Kremlin’e gömülmek için ne yapmak gerekiyor?

Yakın zamanda vizyona girecek olan ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ filminin ünlü yönetmeni Quentin Tarantino, gala için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Rusya Kültür Bakanı Medinskiy, ABD’li yönetmen için ufak bir gezi ayarladı. Kremlin, Çar Çanı ve Çar Topu’nu gören yönetmen hayranlığını gizleyemedi.

ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ‘Bir Zamanlar Hollywood'da’ filminin galası için Moskova’ya geldi. Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, ünlü yönetmene Kremlin’i bizzat gezdirdi.

Medinskiy ile yaptığı ufak gezide Tarantino hem Kremlin’in içini, hem Çar Çanı’nı ve Çar Topu’nu görmüş oldu.

​Moskova Kremlini Müzeleri Genel Müdürü Yelena Gagarina öncülüğünde düzenlenen gezinin büyük kısmında Bakan, Tarantino’yu yalnız bırakmadı. Yönetmen ise Çar Topu’nu gördüğünde, hayranlığını gizleyemedi ve topa filmlerinde nasıl yer verebileceğini düşünmeye başladı, ardından şans getirmesi için Çar Çanı’nı ovaladı.

Квентин Тарантино на экскурсии в Кремле: Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле? pic.twitter.com/1yFaLpp4dZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019

​Gezinin ilerleyen saatlerinde Tarantino, Kremlin’e ya da en azından yakınlarına gömülebilmek için ne yapmak gerektiğini sordu. Bunun üzerine ise, kraliyet ailesinin bir üyesi olmak gerektiği yanıtını aldı. Aynı zamanda ünlü yönetmen, müzisyen Dean Reed’in gerçekten Kremlin duvarlarına gömülüp gömülmediğini sordu. Medinskiy ise bu durumu, “Kremlin duvarı dibine gömülen isim, ‘yazar’ John Reed’di” sözleriyle izah etti.

Tarantino ayrıca Moskovada’ki ikona, silah, mücevher ve tarihi belgelerin bulunduğu Hraniteli Vremeni (Zamanın Efendileri) sergisini de gezme imkânı buldu. Moskova gezisi yoğun geçen Tarantino, ayrıca bugün basın toplantısına da katıldı.