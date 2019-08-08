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14:45 08 Ağustos 2019
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    New York'taki Victoria's Secret Şovu'ndan bir kare.

    Modellerden Victoria's Secret CEO'suna açık mektup: Tacize dur de

    © REUTERS /
    Yaşam
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    Moda dünyasının önde gelenleri ve 100'den fazla Victoria's Secret modeli, şirketin CEO'suna son günlerde gündeme gelen taciz vakalarını hatırlatarak çalışanların güvenliği konusundaki endişelerini ifade eden açık mektuba imza attı.

    Moda endüstrisinde çalışanların haklarını savunan sivil toplum örgütü Model Alliance, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın CEO'su John Mehas'e ithafen açık bir mektup yayımladı. 

    Şirketin tacize geçit vermemesi ve önlem alması gerektiği vurgulanan mektuba moda dünyasının önde gelen isimlerinden Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde Victoria's Secret mankeni imzasını attı. 

    ​"Son birkaç hafta içerisinde, modelleri de hedef alan çok sayıda cinsel saldırı ve tecavüz iddialarını duyduk. Bu iddialar doğrudan Victoria's Secret’i hedeflememiş olmasına rağmen, şirketinizin bunların giderilmesi için çok önemli bir rolü olduğu açıktır" ifadeleriyle başlayan mektupta çocuk istismarıyla suçlanan ve Epstein'a da değinildi. 

    Epstein'ın Victoria's Secret'in ana şirketi L Brands yöneticisi  Leslie Wexner ile olan bağlantısının yarattığı huzursuzluğun vurgulandığı mektupta şirketin fotoğrafçılarından Timur Emek, David Bellemere, ve Greg Kadel'in modelleri taciz ettiği iddialarının da altı çizildi. 

    Mektupta, Victoria's Secret'ın endüstride sahip olduğu pozisyon gereği sektörde cinsel tacizle mücadeleye katılması gerektiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: 

    "Victoria's Secret'ı yetenekli çalışanlarını ve şirketle çalışmak isteyenleri korumak için anlamlı bir adım atmaya çağırıyoruz. Victoria’s Secret lider pozisyonu dolayısıyla sektörde değişiklik yapma gücüne ve şansına sahip. Her gün farklı moda markaları, yayıncı şirketler ve ajanslar, modada nelerin kabul edilebilir olduğuna dair yeni normlar çıkarıyor. Eğer Victoria's Secret bu suistimallere karşı durur ve modellerin korunmasını amaçlayan RESPECT (SAYGI) Programına katılırsa sektörümüzde yeni bir yol çizilmiş olacak"

    Ayrıca, mektupta imzası olanlar arasında Hollywood yıldızlarının oluşturduğu Time's Up (Zaman Doldu) akımındaki isimlerin de olduğu belirtildi. Time's Up, çok sayıda ünlü oyuncuyu ve onlarca kadını tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein gündeme gelmesinin ardından Twitter'da oluşan #MeToo (ben de) akımına destek için Hollywood ünlüleri tarafından kurulmuştu. 

    ​Hareket, aralık 2018 itibariyle, yasal savunma fonu için 22 milyon dolardan fazla para topladı ve yaklaşık 800 gönüllü avukat topladı. 

    Etiketler:
    John Mehas, Mendel Epstein, Moda, açık mektup, Taciz, Victoria's Secret
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